- Marea Britanie ar trebui sa iși consolideze prezența militara in Arctica pentru a contracara acțiunile lui Vladimir Putin, care concentreaza trupe de-a lungul coastei arctice, se arata intr-un raport intitulat „Gheața subțire” al Comitetului de Aparare al Camerei Comunelor din Parlamentul Britanic,…

- Florin Morariu, romanul care a impresionat Marea Britanie in timpul atentatului terorist de pe podul Westminster din Londra, care a avut loc in vara anului trecut, va fi premiat de Poliția Metropolitana a...

- Ieseanul a declarat, luni, pentru Mediafax, ca Politia Metropolitana l-a informat ca il va premia in 21 august. „Am primit un e-mail din partea Metropolitan Police. I-am contactat si m-au anuntat ca, pe 21 august, trebuie sa merg in Londra, la sediul lor, pentru a fi premiat. Ma bucur ca, dupa anuntul…

- Ellie Gouldin, in varsta de 31 ani și iubitul ei, Caspar Jopling, de 26 ani, s-au logodit, dupa o relație de numai 18 luni, cei doi facand marele anunț in The Times. „Dl C.W.F. Jopling și domnișoara E.J. Goulding. Logodna este anunțata intre Caspar, fiul lui Hon Nicholas Jopling de Yorkshire și al doamnei…

- Cantareața britanica Leona Lewis, in varsta de 33 de ani, s-a logodit cu iubitul ei, Dennis Jauch, cu care se afla intr-o relație de opt ani. Lewis a postat pe Instagram o fotografie in care poate fi vazuta purtand un inel de lodogna uriaș. Se pare ca Dennis i-a pus marea intrebare in timpul unei vacanțe…

- Tom Cruise vrea sa faca un singur lucru la varsta de 54 de ani: sa distreze audiența pe marele ecran. Starul de la Hollywood nu iși mai dorește nicio relație, ci vrea sa petreaca cat mai mult timp cu prietenii lui de la biserica scientologica. Actorul, poate fi vazut in filmul „Mission: Impossible –…

- Cantaretul britanic Cliff Richard a obtinut o importanta suma de bani dupa ce Inalta Curte de Justitie din Londra a dispus, miercuri, ca BBC nu a respectat dreptul la viata privata prin difuzarea in direct a unor imagini surprinse in timpul unei perchezitii realizate de Politia Metropolitana in locuinta…

- Cinci persoane au fost ranite ușor dupa ce o explozie "minora" s-a produs la stația de metrou Southgate, Londra, din cauza unui scurtcircuit la o baterie.Politia Metropolitana a instalat un cordon de securitate, oprind accesul in statie, informeaza itv.com.