- Accidentul s-a produs luni, 28 februarie, pe DN1 B in dreptul comunei prahovene Bucov. Din primele informatii, agentul de la politia rutiera nu a suferit rani grave, dar a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti pentru acordarea de ingrijiri medicale.

- Un adolescent a fost lovit pe trecerea de pietoni de o mașina de Poliție. Accidentul a avut loc in zona Garii Bacau. Copilul a fost lovit de mașina Poliției in timp ce traversa strada pe la trecerea de pietoni, conform radioeasy.ro. Știre in curs de actualizare. The post Bacau: Copil lovit de mașina…

- Articolul Barbat lovit de mașina, in Buzau, pe o trecere de pietoni se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Traficul este dirijat in municipiul Buzau, pe strada Transilvaniei, unde un autovehicul a accidentat un pieton. Victima a fost transportata la Spitalul Județean. In timp ce conducea autoturismul…

- Politistul care a provocat accidentul din Sectorul 1 soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia a anuntat, in apelul la 112, ca este agent de politie, aflat in timpul serviciului, si ca a lovit mortal un copil pe trecerea de pietoni. El a cerut sfaturi unuia dintre dispecerii cu care a vorbit pentru…

- Apar noi informații in cazul polițistului care a accidentat mortal o fetița și a lovit extrem de grav o alta prietena de-a ei, in timp ce cele doua traversau pe o trecere de pietoni ale carei marcaje erau abia vizibile. Omul legii nu este absolvent al vreunei școli de poliție, nici al Academiei,…

- Poliția Capitalei vine cu noi precizari in cazul accidentului mortal care a avut loc, joi, in București. In acest caz a fost demarata o ancheta. In urma probatoriului administrat, procurorul de caz a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Reamintim ca un agent de poliție aflat la volanul…

- ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O fetița a fost LOVITA de o mașina pe trecerea de pietoni, pe Bulevardul Incoronarii ACCIDENT rutier in Alba Iulia: O fetița a fost LOVITA de o mașina pe trecerea de pietoni, pe Bulevardul Incoronarii La data de 10 ianuarie 2022, in jurul orei 18.00, pe Bulevardul Incoronarii…

- La data de 4 ianuarie 2022, in jurul orei 10.00, pe strada Avram Iancu din Abrud, o minora de 15 ani, din comuna Ciuruleasa, in timp era angajata in traversarea strazii, in zona unei treceri de pietoni, a fost acroșata de un autoturism, condus de un tanar, de 26 de ani, din comuna Roșia Montana. In…