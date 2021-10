Nouă scumpire a alimentelor. Prețul îngrășămintelor a crescut peste tot în Europa Pretul ingrasamintelor in Europa urmeaza sa creasca si mai mult, o noua sursa de ingrijorare ca majorarea costurilor cu productia de alimente ar putea stimula si mai mult inflatia, transmite Bloomberg. Un indicator de referinta in Europa Occidentala pentru pretul amoniacului, din care se produce ingrasamantul pe baza de azot, a urcat pana la 910 de dolari pe tona, cel mai ridicat nivel din ultimii 13 ani. Europa a fost lovita de criza gazelor naturale, care a fortat mai multe fabrici producatoare de ingrasaminte pe baza de azot sa limiteze sau sa opreasca productia, inclusiv firme… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

