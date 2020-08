Noua piesa a constanteanului Dorian Popa, pe primul loc in Youtube Trending. Cine este vedeta clipului (video)

Stiri pe aceeasi tema

- Dorian Popa a tras lozul cel mare și de data asta. Adio maneliștilor celebri precum: Dani Mocanu și Jador! In trending-ul de pe YouTube a caștigat detașat inimile tuturor piesa „Inoata Cheluțu”. „Inoata Cheluțu” e #1 in trending pe Youtube. Dorian Popa, in culmea fericirii Trending-ul de pe Youtube…

- Emisiunea va fi prezentat de Cristina Mihaela Dorobantu, vedeta care a devenit cunoscuta publicului dupa ce a concurat in show-ul Bravo, ai stil!, a prezentat, alaturi de Victor Slav, show-ul Imi place dansul! si a fost realizatoarea si prezentatoarea rubricii "Secrete intre fete", din cadrul emisiunii…

- Andrei Leonte revine in atenția fanilor cu gandurile saledin timpul pandemiei, pe notele unei piese indie-pop - Panda. Pentru aceastamelodie, artistul colaboreaza cu o fosta concurenta de la Vocea Romaniei. „In una dintre variantele de interpretare, versurile marcheaza trairi din momente diferite ale…

- Formația timișoreana Allover a lanst un nou videoclip la piesa Passengers in Life, melodie care anunța apariția albumui de debut al trupei. Piesa beneficieaza de textul lui Luca Dragu iar de inregistrare și producție muzicala s-a ocupat Johnny Kui, video-ul fiind realizat de Pataki Farkas. Primul concert…