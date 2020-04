Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane au fost retinute dupa conflictul din Sectorul 5 al Capitalei, care a impus duminica folosirea armamentului de catre politisti. Audierile continua, in conditiile in care numarul celor ridicati pentru audiere este de aproape 40.”In urma evenimentului petrecut la data de 19 aprilie…

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi au dispus joi, 9 aprilie, punerea in miscare a actiunii penale fata de doua persoane care au amenintat si lovit doi agenti din cadrul IPJ Calarasi. Conflictul s-a declansat in momentul in care oamenii legii au solicitat declaratia pe…

- Sediul unei banci din Sectorul 2 al Capitalei a fost evacuat, marti dupa-amiaza, dupa ce un barbat a spus ca a auzit o discutie din care reiesea ca acolo se afla un dispozitiv exploziv. Politisti si echipa pirotehnica se afla la sediul unitatii bancare.