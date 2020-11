Noua Mazda CX-3 facelift 2021 va avea doar motorizarea pe benzia 2.0 Skyactiv G

Stiri pe aceeasi tema

- Noul model Opel Crossland facelift 2020 se vinde deja in Europa de Vest si are un pret de pornire care incepe undeva sub 19.000 euro, pret care concureaza direct cu modelul Dacia Duster. Motorizarea de baza este una 1.2 PureTech de origine Citroen si Peugeot, motor considerat…

- Mazda MX-30 poate fi comandata și in versiune cu motor pe benzina. Noua varianta a fost prezentata recent și este disponibila doar pentru piața din Japonia. SUV-ul constructorului nipon va fi echipat cu motorul SkyActiv-G de 2.0 litri și cu un sistem mild-hybrid la 48V (M-Hybrid). Motorul livreaza 156…

- La inceputul lunii august, Kia a publicat primele imagini și detalii referitoare la Stonic facelift. Acum, constructorul sud-coreean anunța ca modelul va fi disponibil și in varianta de echipare GT Line. Conform oficialilor companiei, noile accesorii de caroserie pregatite pentru Stonic facelift GT…

- Un design exterior împrospatat și materiale și tehnologii noi pentru interior Modelul îmbunatațit Stinger vine cu un design exterior împrospatat și cu îmbunatațiri la aspectulși calitatea habitaclului, oferind proprietarilor mai multe opțiuni de culori și materiale…

- SUV-ul subcompact Kona joaca un rol important in gama Hyundai de la lansarea din 2017 și a generat deja vanzari de peste 228.000 de unitați pe continentul european. Prin urmare, constructorul sud-coreean a pregatit un facelift cu numeroase noutați pentru a starni un interes și mai mare din partea clienților.…

- De la debutul din 2016 și pana acum, actualul Peugeot 3008 a fost vandut in peste 800.000 de unitați. In plus, in 2017, SUV-ul constructorului francez a primit titlul Mașina Anului in Europa. Acum, francezii propun o serie de modificari pentru SUV-ul de clasa compacta. Peugeot 3008 facelift a primit…

- Actualul Jeep Compass este disponibil pe piața europeana din 2017, motiv pentru care constructorul american pregatește in prezent un facelift. Un prototip camuflat a fost fotografiat recent de presa internaționala, care ofera și o serie de detalii cu privire la noutațile pregatite. Astfel, se anticipeaza…

- Seat a introdus pe piața modelul Arona la jumatatea anului 2017, iar in prezent pregatește un facelift care va fi disponibil cel mai probabil in cursul anului viitor. Seat nu a oferit detalii despre noutațile planificate, insa publicația spaniola Motor.es susține ca a intrat in posesia unor informații…