Stiri pe aceeasi tema

- Raiffeisen Bank, in calitate de institutie bancara participanta la schema de ajutor de stat prevazuta in Ordonanta de Urgenta nr. 130/2020 (programul de granturi pentru IMM-uri) anunta ca incepand de luni, 12 octombrie 2020, deschide conturi curente dedicate granturilor pentru toate companiile care…

- CE a aprobat ajutorul de stat pentru IMM-uri in valoare de 935 mil. euro, propus de Romania pentru a susține companiile afectate de pandemie Comisia Europeana a anuntat joi ca a aprobat schema de ajutor de stat in valoare de 4,521 miliarde de lei (935 milioane de euro) introdusa de Romania pentru a…

- Citu spune ca va aloca mai mulți bani pentru sanatate și investiții, la rectificarea bugetara: ”Guvernul va aproba vineri Ordonanta de Urgenta” Guvernul va aproba vineri o Ordonanta de Urgenta care va aduce unele modificari necesare pentru a pune in aplicare rectificarea bugetara, a declarat,…

- Guvernul va acorda parintilor, in noul an scolar, un sprijin de 75% din salariu in cazul in care cursurile se suspenda intr-o anumita scoala pe motive ce tin de pandemia COVID-19, a declarat, joi, prim-ministrul Ludovic Orban. Premierul a precizat ca nu va fi o masura generala cum a fost in perioada…

- Guvernul urmeaza sa adopte proiectul de ordonanta de urgenta privitoare la miliardul de euro disponibilizat ca urmare a cresterii flexibilitatii in cadrul programelor finantate din fonduri europene, pentru sprijinirea mediului de afaceri, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, anunța AGERPRES."Trebuie…

- Italia a anuntat astazi extinderea regulii privind carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Bulgaria si Romania, informeaza DPA. Ministrul Sanatații din Italia, Roberto Speranza / FOTO: twitter.com/robersperanza Masura a fost instituita saptamana trecuta, ca parte a unui plan care sa limiteze…

- Italia a anuntat, vineri, extinderea unei reguli de carantina de 14 zile pentru persoanele care sosesc din Bulgaria si Romania, informeaza DPA, citata de Agerpres.Masura fusese adoptata saptamana trecuta ca parte a masurilor impotriva extinderii infectarilor cu coronavirus si ar fi incetat vineri. Ministerul…

- ”Maine voi avea o intalnire cu ministrul de Interne si seful DSU pentru o analiza la zi. E un moment critic, iar masurile de protejare a populației sunt extrem de importante acum. Situația e extrem de grava și trebuie sa fim conștienți de necesitatea imperativa a ținerii sub control a epidemiei”,…