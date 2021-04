Nouă filme spirituale de văzut pe NETFLIX, de Paște Netflix ofera fanilor filmului cu subiect religios mai multe producții interesante in aceasta perioada. ”Cand viața se complica, apeleaza cu incredere la credința. Aceste filme de familie exploreaza taramuri spirituale și prezinta povești care inspira”, susțin oficialii Netflix. Este vorba de mini-seria Jesus Code (2015), O saptamana in lumina soarelui (2021), Șapte Ani in Tibet (1997), Baraca (2017), Edir Macedo: Nimic de Pierdut (2018), Ingerul Domnului 2 (2016), Voci Divine (2020), Cuvantul (1943), Pelerinaj la Kevalaer (1920). Documentarul Jesus Code este imparțit in șase episoade in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

