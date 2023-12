Inainte de vizita de stat a președintelui Chinei, Xi Jinping, in Vietnam, un nou acord de cooperare intre instituțiile de presa din cele doua țari s-a incheiat luni la Hanoi. Președintele China Media Group (CMG), Shen Haixiong, a ținut un discurs video, iar președintele postului de radio Vocea Vietnamului (VOV), Tien Sy Do, a transmis […] Articolul Noua etapa de cooperare intre mass-media din China și din Vietnam apare prima data in Curierul National .