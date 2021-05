Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend un numar de noua echipe din Timișoara participa la NATIONAL TOURNAMENT 1 – 2021, campionatul național de padel. Evenimentul are loc perioada 21 – 23 mai in Parcul Herastrau din București, iar sportivii care s-au inscris in competiție reprezinta una din cele mai mari echipe din partea…

- CSU din Suceava va intalni formația de Divizia A CSU Politehnica II Timișoara in primul tur al Cupei Romaniei, ediția 2020-2021. Competiția se va desfașura sub forma de turneu, la București, in intervalul 24-29 mai. In eventualitatea in care vor caștiga acest meci, „universitarii" se ...

- USR PLUS a depus un proiect de lege care ar urma sa ofere gratuitate pentru studenți in bibliotecile central universitare. Propunerea legislativa pentru modificarea Legii Educației Naționale a fost depusa de deputatul USR PLUS Filip Havarneanu Se propune eliminarea taxelor pe care studenții sunt obligați…

- Consiliul Director al Federatiei Romane de Sah a hotarat turneul final al Campionatului National de șah rapid și blitz pe echipe (masculin si feminin) sa se desfasoare la Casa Alex din Snagov. CN șah rapid și blitz pe echipe va avea loc in perioada 11 - 13 iunie 2021. Ritm de joc: șah rapid 10 min +…

- Gloria Buzau a participat cu o echipa formata din șapte sportivi – Peter Herman, Iulian Melniciuc, Lucian Ștefu, Gabriel Ștefu, Catalin Tocila, Nicolae Popa și Marius Popa – la Campionatul Național de alergare pe șosea 10 kilometri, concurs desfașurat zilele trecute la Timișoara. Competiția a fost organizata…

- Sportivii clubului Atletico Slanic, pregatiți de antrenorul Gheorghe Mușat, au participat la Campionatul Național de Atletism in sala U18, care a avut loc la București. Cu toate ca sunt cu o categorie de varsta mai mica, reprezentanții clubului prahovean au obținut rezultate bune, doi dintre aceștia…

- REȘIȚA – Daria Grigoroiu a caștigat medalia de aur in proba de 60 de metri garduri la Campionatul Național de juniori U20. Atleta legitimata la Clubul Sportiv Universitatea Reșița, pregatita de Ștefan Nagy, a obținut și un record personal, fiind cronometrata cu 8 secunde și 37 de sutimi! De asemenea,…