Nouă cetăţeni străini, depistaţi ascunşi într-un automarfar încărcat cu textile Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varșand au depistat, ascunsi intru-un automarfar incarcat cu textile, noua cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care, cu sprijinul unui șofer turc, intentionau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 11.12.2020, in jurul orei 20.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Varșand – I.T.P.F. Oradea, s-a prezentat pe sensul de iesire din tara, un cetatean turc in varsta de 38 de ani, conducand un ansamblu rutier, format din cap tractor și semiremorca, ambele inmatriculate in Turcia. Soferul… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Punctelor de Trecere a Frontierei Nadlac II și Varșand, judetul Arad, au depistat treisprezece cetateni din Irak și Afganistan, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un microbuz, respectiv intr-un automarfar. *In data de 27.11.2020,…

- Doi tineri din Afganistan, ascunsi intr-un camion incarcat cu amidon de porumb, au fost depistati de catre politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac I cand incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de 23.11.2020, in jurul orei 12.00, la Punctul…

- Noua cetateni din Afganistan au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II și I ascunsi in doua automarfare incarcate cu seminte de floarea soarelui, respectiv saci cu orez. Tinerii, solicitanti de azil in Romania, au incercat sa treaca ilegal…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecerea a Frontierei Nadlac II – judetul Arad au depistat zece cetateni din Afganistan, solicitanti de azil in Romania, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare incarcate cu saci cu carbune artificial,…

- Noua cetateni afgani care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi in doua automarfare, au fost depistati de politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II. Cetatenii straini intentionau sa ajunga in state din vestul Europei, fiind sprijiniti de doi…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors II au depistat patru cetațeni afgani, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un camion cu tevi metalice. In data de 21.09.2020, in jurul orei 09.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Bors…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au depistat cincizeci si doi de cetateni din Siria si Palestina, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria, ascunsi intr-un camion si o autoutilitara. Soferii mijloacelor de transport,…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac au depistat, ascunsi intru-un automarfar incarcat cu piese auto, douazeci și cinci de cetateni din Siria și Palestina, care cu sprijinul unui șofer turc incercau sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. In data de…