Nouă cetățeni egipteni acuzați în legătură cu tragedia petrecută în apropierea coastelor Peninsulei Peloponez Noua egipteni, banuiți ca ar fi fost calauze ale migranților morții in naufragiul din largul Mediteranei, au fost inculpați și plasați in detenție provizorie pentru trafic ilegal, scrie France-Presse, citand surse judiciare, informeaza Rador. Aceștia se numara printre cele 104 persoane salvate din tragedia produsa in noaptea dintre 14 și 15 iunie in largul coastelor Peninsulei Peloponez, in urma careia cel puțin 82 de oameni au murit, incercand sa ajunga in Italia.

