Noua aplicatie disponibila in Romania. Ce este ZOOMO? O noua aplicatie destinata pietei imobiliare este disponibila in Romania din octombrie 2020. ZOOMO a fost creata de un grup de antreprenori romani care si-au dorit sa actualizeze piata romaneasca oferind acces la un nou tip de new media destinat tuturor celor interesati de tranzactii imobiliare.



Aplicatia utilizeaza noi tehnologii, precum realitatea augumentata, pentru a simplifica procesele de descoperire, achizitie si inchiriere de case, apartamente, terenuri, birouri si spatii comerciale. Practic, ZOOMO si-a propus sa modernizeze conceptul de afise si anunturi imobiliare, aducandu-le… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

