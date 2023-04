Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a pronunțat in cazul lui Ion Nița, apropiatul lui Daniel Tudorache, cel care intermedia mita primita de fostul primar al Sectorului 1.In urma contopirii celor doua pedepse a rezultat o condamnare de 9 ani și 2 luni. Decizia Inaltei Curte de Casație și Justiție vine dupa ce judecatorii au contopit pedeapsa de 7 ani și 10 luni pe care acesta o executa in prezent in dosarul de coruptie al fostului primar general Sorin Oprescu.In dosarul lui Daniel Tudorache, Ion Nita a fost condamnat de Instanta suprema la patru ani inchisoare pentru trafic de influenta. Ion…