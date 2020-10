Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 69 de cazuri noi de COVID 19, 15 pacienți fiind diagnosticați in laboratoare private de analize, iar 4 in unitați sanitare din alte județe. Cei 69 pacienți nou confirmați au varste cuprinse intre 6 luni și 81…

- Astazi, 10 octombrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel:  Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 3029;  Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 2594;  Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in judet au fost confirmate 26 de cazuri noi de COVID 19, 7 pacienti fiind diagnosticati intr-un laborator privat de analize, iar un pacient, intr-o unitate sanitara din alt judet.

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in judet au fost confirmate 12 de cazuri noi de COVID-19, 4 pacienti fiind testati si diagnosticati intr-un laborator privat, iar un pacient intr-un laboratoor privat din alt judet. Cei 12 pacienti nou confirmati au varste cuprinse intre…

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in judet au fost confirmate 12 de cazuri noi de COVID-19, doi pacienti fiind testati si diagnosticati intr-un laborator privat. Cei 12 pacienti nou confirmati au varste cuprinse intre 17 si 64 de ani.

- Potrivit Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 16 de cazuri noi de COVID-19, unul dintre pacienți fiind testat și diagnosticat intr-un laborator privat. Cei 16 de pacienți nou confirmați au varste cuprinse intre 19 și 65 de ani. Este și o veste buna: nu s-a…

- Potrivit Directiei de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in judet au fost confirmate 16 de cazuri noi de COVID-19, unul dintre pacienti fiind testat si diagnosticat intr-un laborator privat. Cei 16 de pacienti nou confirmati au varste cuprinse intre 19 si 65 de ani.

- Astazi, 5 septembrie 2020, situația epidemiologica la nivelul județului Buzau se prezinta astfel: ➢ Numar persoane confirmate pozitiv Covid-19 de la inceputul pandemiei: 2375; ➢ Numar persoane vindecate Covid-19 de la inceputul pandemiei: 1769; ➢ Numarul total de decese Covid-19 de la inceputul pandemiei:…