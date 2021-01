Nou maxim istoric atins de Bitcoin Bitcoin a atins un nou maxim istoric. Criptomoneda a ajuns miercuri sa valoreze 35.000 de dolari. Potrivit CNBC , valoarea bitcoin a crescut la peste 35.000 de dolari. Noul record a fost inregistrat la doar cateva zile dupa o scadere de peste 10%, la 29.316 dolari. Conform datelor Coin Metrics, valoarea Bitcoin a crescut cu peste 300% in 2020. Luni, JPMorgan a afirmat despre moneda virtuala ca ar putea crește pana la 146.000 de dolari, motivand ca aceasta concureaza cu aurul ca moneda alternativa. Metalul prețios a marcat, de asemenea, caștiguri considerabile in 2020, aurul spot crescand cu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

