Stiri pe aceeasi tema

- Forțe sprijinite de Iran sunt responsabile de deturnarea unei nave-tanc in largul coastelor Emiratelor Arabe Unite, scrie Reuters, citand trei surse din cadrul securitații maritime. Marina britanica raportase o „potențiala deturnare” in aceeași zona marți.

- Atacul de joi asupra unei nave israeliene a venit ca raspuns la atacul asupra aeroportului Dabaa, au declarat vineri surse din axa rezistentei pentru Al Alam TV, care nu au mentionat alte detalii, informeaza Reuters. Miercuri seara, un presupus atac aerian israelian a vizat aeroportul militar…

- Americanii au doborat luni seara o drona care viza ambasada SUA din Bagdad, au anuntat surse de securitate, la cateva ore dupa un alt atac cu racheta asupra unei baze in care se aflau stationati soldati americani in vestul Irakului, relateaza AFP. In noaptea de luni spre marti, sistemele americane…

- Atacul a avut loc in orașul Le Lardin-Saint-Lazare din regiunea Dordogne, duminica dupa-amiaza. Este vorba despre un fost soldat despre care posturile de televiziune spun ca este puternic inarmat care a deschis focul asupra unor polițiști. In cautarea lui au fost mobilizate forțe impresionanate. Peste…

- O femeie polițist a fost injunghiata de mai multe ori, vineri, la La Chapelle-sur-Erdre, in departamentul Loire-Atlantique, din nordul Franței. Agresorul, reținut ulterior dupa un schimb de focuri cu forțele speciale, a decedat la scurt timp dupa aceea.

- Israelul a transmis ca atacurile sale au avut drept ținta casele comandanților gruparii islamiste Hamas, în a zecea zi a conflictului militar cu palestinienii din Fâșia Gaza și în timp ce armistițiul se lasa așteptat în ciuda presiunilor internaționale. Israelul a transmis ca…

- Statele Unite s-au opus organizarii, vineri, a unei reuniuni de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU cu privire la noul focar de violente între israelieni si palestinieni, au indicat surse diplomatice, relateaza AFP."Mâine nu va avea loc o reuniune a Consiliului de Securitate",…

