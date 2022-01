Stiri pe aceeasi tema

- Inca un focar de Covid-19 a fost depistat intr-o scoala din Timisoara. Este a cincea unitate de invațamant din județ in care au fost confirmate mai multe cazuri de imbolanviri. Un numar de 138 de persoane sub 18 ani din judetul Timis au fost depistate cu COVID-19, in ultimele 24 de ore, potrivit Directiei…

- Aproape 300 de copii și adolescenți infectați cu Covid in doar doua zile in județul Timiș. Numarul minorilor confirmati cu SARS-CoV-2 este in continua crestere, in judetul Timis. In ultimele doua zile au fost raportate de catre Directia de Sanatate Publica Timis 298 de cazuri, dintre care 157 – duminica,…

- Inca un deces din cauza coronavirusului a fost inregistrat in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 57 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;15270 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 14421 persoane vindecate, externate și la domiciliu;…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, vineri, o scadere, in continuare, a numarului noilor cazuri de infectari cu SARS-CoV-2 si al ratei de infectare, dar si o usoara crestere a numarului bolnavilor cu COVID-19 internati. In ultimele 24 de ore, in judet au fost inregistrate 91 de cazuri…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, joi, ca au fost inchise doua focare cu 21 de persoane infectate cu SARS-CoV-2, dar a aparut unul nou la Spitalul Judetean Timisoara, cu trei pacienti confirmati pozitiv. Mai sunt trei focare COVID-19 active, cu 26 de subiecti in supraveghere epidemiologica,…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, luni, tendinta descrescatoare a numarului noilor cazuri de COVID-19 confirmate, precum si al bolnavilor cu aceasta patologie internati inclusiv in sectiile ATI. Rata de vaccinare a scazut la 2,42 la mia de locuitori pe judet si la 2,92 la mie in…

- Directia de Sanatate Publica Timis a anuntat, vineri, continuarea trendului descendent al ratei de infectare cu SARS-CoV-2 la nivelul judetului si al municipiului Timisoara, cu o usoara crestere a noilor cazuri pozitive confirmate, in timp ce numarul bolnavilor cu COVID-19 internati scade. In…

- – 15 noiembrie 2021 – La aceasta data, la nivelul județului Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, 8 focare sunt active și se afla in supraveghere epidemiologica. A fost inchis focarul din cadrul ORGANIZAȚIEI NEGUVERNAMENTALE – SERVICII SOCIALE TIMIȘOARA –( 16 cazuri confirmate). Focare active : SPITALUL…