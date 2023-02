Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut șase zile de la primul cutremur din Turcia și Siria, iar operațiunile de salvare, ingreunate de vreme, continua fara incetare. Vineri, o femeie de 70 de ani a fost scoasa de sub ruine dupa 121 de ore. Batrana era „ingropata” sub daramaturi, intr-un oraș aflat langa epicentrul primului seism.…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a avertizat joi, 9 februarie, ca este urgent ca organizațiile umanitare sa se asigure ca persoanele care au supraviețuit seismelor din Turcia „continua sa supraviețuiasca”, relateaza CNN . Managerul de raspuns la incidente al OMS, Robert Holden, a subliniat ca,…

- Cel putin 6.326 de persoane din Turcia si Siria au murit in urma cutremurului cu magnitudinea de 7,8 care a lovit luni regiunea, potrivit celor mai recente bilanturi, citate de CNN. Marti, bilantul victimelor a urcat la 4.544 de morti in Turcia, unde 10 provincii au fost afectate, potrivit Agentiei…

- Salvatorii cauta in continuare supravietuitori a doua zi dupa seismul puternic de 7,8 grade, urmat de peste 180 de replici, al caror bilant in continua crestere depaseste acum 5.000 de morti in Turcia si Siria. Echipele de cautare-salvare venite din toata lumea se afla intr-o adevarata cursa contracronometru,…

- Pana la 23 de milioane de oameni ar putea fi afectați de cutremurele masive care au ucis peste 5.000 de oameni in Turcia și Siria, a avertizat marți Organizația Mondiala a Sanatații. „Acum este o cursa contra cronometru”, a declarat șeful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, scrie Barrons care citeaza AFP. In…

- Aproximativ 23 de milioane de oameni, inclusiv 1,4 milioane de copii, din Turcia și Siria sunt, probabil, afectați de cutremurele care au avut loc pe 6 februarie, estimeaza Adelheid Marschang, ofițer superior pentru situații de urgența al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS), citat de The Guardian.Potrivit…

- Un cercetator de la Universitatea Kocaeli a reușit sa capteze, intr-o inregistrare audio, sunetul pe care cutremurul cu magnitudinea de 7.7 grade pe scara Richter care a lovit, luni, violent Turcia și Siria. In inregistrare a fost surprins sunetul produs de undele cutremurului care se lovesc de rocile…

- Cutremurul din Turcia a fost anticipat cu trei zile inainte de un expert olandez. I se spune „Oracolul seismelor” și pe 2 februarie a publicat pe canalul sau de Youtube un clip in care anunta ca se asteapta la cutremure in zona eurasiatica. Acum, numele lui a devenit cunoscut in toata lumea. Frank Hoogerbeets,…