- Gazeterul Cristian Tudor Popescu a comentat evenimentul de la Moscova, cu peste 100.000 de oameni stranși la tribunele stadionului Lujniki, in fața carora președintele Vladimir Putin a justificat razboiul din Ucraina. El a comparat Rusia cu Romania sub Ceaușescu și Germania lui Hitler, susținand ca…

- UPDATE 6 Presedintele rus Vladimir Putin a justificat vineri invazia rusa in Ucraina, promitand zecilor de mii de simpatizanti ai sai adunati la un miting pe stadionul Lujniki din Moscova, care agitau drapelul national, ca obiectivele Kremlinului vor fi atinse in Ucraina. „Stim ce trebuie sa facem,…

- Vladimir Putin a vorbit mulțimii adunata pe stadionul Lujniki din Moscova. ”Fiecare cuvant din Constituția noastra e de mare importanta. Crimea a trebuit sa fie scoasa din starea umilitoare in care se afla și a fost readusa la Rusia. Scopul operațiunii din Ucraina este sa salvam oamenii de genocid.…

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a cerut țarilor europene sa reduca dependența fața de energia rusa, in timpul unei vizite in Estonia. „Exista, cred, o oportunitate semnificativa nu numai, ci și un imperativ in acest moment, de a opri in sfarșit aceasta dependența fața de energia rusa, deoarece…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, „fabrica amenintari care nu exista”, a acuzat duminica purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, la scurt timp dupa ce Moscova a anuntat ca-si pune in alerta „fortele de descurajare” ale armatei ruse, care pot include si o componenta nucleara, transmite AFP.…

- Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a declarat intr-un interviu acordat CNN, despre bombardamentele din estul Ucrainei, ca ”intr-adevar, pare pregatirea sau construirea unui pretext pentru un atac, pentru o invazie”, iar acest lucru este ”inacceptabil”. Ministrul a mai spus ca Romania a fost implicata…

- ''Suntem multumiti de discutiile care au avut loc astazi'', a declarat presei consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Usakov, la incheierea convorbirii pe care a descris-o drept ''onesta'', ''concreta'' si ''constructiva''.Convorbirea telefonica dintre Putin si Biden, a doua in mai putin de o luna,…

- Presedintele Vladimir Putin nu a precizat cum va reactiona Rusia daca cererile sale de garantii de securitate din partea NATO cu privire la extinderea Aliantei spre est nu vor fi îndeplinite, transmite Agerpres, care citeaza DPA. Raspunsul va depinde "de propunerile pe care mi…