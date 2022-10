Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Internaționala a persoanelor varstnice este marcata anual in data de 1 octombrie pentru a promova drepturile persoanelor de varsta a treia prin incurajarea de a participa activ la viața economica, politica, sociala și culturala, dar și pentru promovarea unei imagini pozitive a imbatranirii,…

In fiecare an, la 1 octombrie, este marcata Ziua internationala a persoanelor varstnice ce are ca scop promovarea drepturilor acestora, dar si a unei imagini

- Persoanele varstnice din Bistrița sunt invitate la film sambata, 1 octombrie, cand este celebrata Ziua internaționala a persoanelor varstnice! Intrarea va fi libera, in limita locurilor disponibile. Consiliul Județean Bistrița-Nasaud, Centrul Județean pentru Cultura Bistrița-Nasaud și Centrul Cultural…

- ​​​​​​​Pe 25 septembrie și pe 1 și 2 octombrie, de la ora 19:00, NO RA – Femininul norilor revine la Muzeul Național al Literaturii Romane. Spectacolul, o instalație performativa inspirata din romanul cu puternice accente biografice ”Hipodrom” de Nora Iug

- Unitațile școlare din comuna Vulcana Pandele și-au deschis porțile in siguranța maxima, in noul an școlar, pentru administrația locala condusa de primarul Radu Vasile condițiile de desfașurare a procesului educațional sunt prioritați, iar primaria a facut și face in continuare tot ceea ce e posibil…

- Wines of Romania prezinta vinurile romanești intr-o degustare exclusiva la Mundus Vini, Germania La inițiativa Wines of Romania, cinci producatori de vin din Romania participa la cea de-a 31-a ediție Mundus Vini, una dintre cele mai importante competiții de vinuri din lume, ce va avea loc in perioada…

- Vulcana Pandele in sarbatoare, 20 ani de la reinființarea comunei, s-au implinit anul acesta. Administrația locala condusa de primarul Radu Vasile și viceprimarul Bogdan Scirtoaje, a pregatit un program cu totul special. Manifestarile s-au desfașurat atat la Caminul Cultural Izvor de Apa Vie dar și…

- S-a facut recepția lucrarilor ce a vizat investiția- Aparare de mal pe paraul Sticlarie, un proiect finanțat prin Programul Județean de Dezvoltare Locala, și realizat cu succes de administrația locala de la Vulcana Pandele, condusa de primarul Radu Vasile care a transmis mulțumiri preșdintului CJ…