- Ciclistul danez Mads Pedersen (Trek-Segafredo) a castigat miercuri prima etapa din a 52-a editie a cursei Etoile de Besseges, disputata in conditiile unui vant puternic in jurul localitatii Bellegarde din sudul Frantei pe distanta de 160,6 km, transmite presa internationala, anunța Agerpres.…

- The Minister of Education, Sorin Cimpeanu, took part in the Reunion of Ministers responsible with higher education, research and innovation, which took place in Paris, opportunity with which he congratulated the launch by the European Commission of the Communication regarding the European strategy…

- President Klaus Iohannis stated, on Tuesday, that education is one of the "pillars of improving response" to climate change, Agerpres reports. "Education, environment protection and combating climate change are priority topics for my mandate as President. They are essential domains, on which political…

- Romania ranks first in EU by the share of adults at risk of poverty whose parents had a low level of education (37.4 percent in 2019), almost double the 20.3 percent average recorded in 2019 across the EU, shows data released on Tuesday by EU's statistical office Eurostat, agerpres reports. By comparison,…

- In conformitate cu Ordinul nr. 5625/31.08.2012, Școala Postliceala FEG Education din Suceava, nivel 5, scoate la Concurs de titularizare/suplinire, in municipiul Suceava, urmatoarele posturi didactice vacante: 4 posturi maiștri instructori (pregatire- instruire practica asistenta medicala). Toate posturile…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii avertizeaza tarile care se confrunta cu o crestere a cazurilor de coronavirus sa nu amane revenirea la restricții anti-pandemie. Pana acum, insa, doar Olanda a introdus o forma redusa de carantina. In alte țari europene, autoritațile au cerut populației sa poarte din…

- Cu 4 etape inainte de finalul sezonului din Formula 1, pretendenții la titlul mondial, Lewis Hamilton (36 de ani, Mercedes) și Max Verstappen (24, Red Bull Racing) au fost penalizați de oficialii competiției. Britanicul a fost descalificat de la calificarile de ieri și va pleca de pe ultimul loc in…

- Britanicul Lewis Hamilton (Mercedes) va fi penalizat cinci locuri duminica pe grila de start in Marele Premiu al Braziliei de Formula 1, din cauza schimbarii motorului peste cota autorizata pe sezon, a anuntat vineri echipa sa, transmite AFP. Aceasta penalitate nu se va aplica in startul cursei…