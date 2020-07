Norvegia: Un bărbat suspectat că a înjunghiat trei femei a fost arestat / Poliția face verificări asupra sănătății sale mintale Politia norvegiana a anunțat miercuri ca a arestat un barbat suspectat ca a înjunghiat trei femei, dintre care una ar fi murit din cauza ranilor, noteaza AFP.



Incidentele au avut loc în orasul Sarpsborg, la sud de Oslo, politia precizând ca trei femei au fost înjunghiate, dintre care doua grav, si ca o persoana a fost arestata.



Suspectul, un barbat norvegian în vârsta de 31 de ani de origine straina, a fost condamnat anterior pentru acte de violența potrivit poliției.



Acesta a fost recunoscut de catre una dintre victime și arestat la locuința… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politia norvegiana a facut cunoscut miercuri ca a arestat o persoana suspectata ca a injunghiat trei femei, dintre care una, potrivit presei, a murit din cauza ranilor, noteaza AFP preluat de agerpres. Incidentele au avut loc in orasul Sarpsborg, la sud de Oslo.Politia a scris pe Twitter…

- Clipe de coșmar pentru artiștii Serghei și Irina Kovalsky. Interpretul, impreuna cu un vecin, și copiii au mers la plimbare in Parcul „Valea Morilor”, fara sa le treaca prin cap ce urma sa se intample „In caruciorul nostru a intrat o trotineta electrica! Soțul a mers la „Valea Morilor” cu copiii. In…

- O persoana a murit și alta a fost ranita într-un incident armat ce a avut loc sâmbata seara într-un parc din Louisville (Kentucky) cunoscut drept centrul protestelor fața de uciderea de catre poliției, în martie, a unei femei de culoare, chiar în casa acesteia, transmite…

- O batrana in varsta de 73 de ani, din județul Vaslui, a murit in locuința sa in timp ce aștepta ambulanța, care a ramas blocata pe un drum din cauza unei viituri. Dispeceratul a trimis la caz o alta ambulanța, care a ajuns abia dupa o alta ora și jumatate. Femeia din satul Carjoani suferea de diabet…

- Noua din cele 22 de victime ale lui Gabriel Wortman din provincia canadiana Nova Scotia au murit din cauza incendiilor, dupa ce ucigasul a dat foc locuintelor, si nu impuscate, a anuntat marti politia. Conform informatiilor oficiale preluate de Reuters de a Royal Canadian Mounted Police (RMCP, politia…

- Moarte suspecta la doar 39 de ani a unei femei din zona garii a municipiului Vaslui. Tanara a murit in propria locuința, deocamdata din motive necunoscute pana la efectuarea autopsiei. Sotul ei le-a spus politistilor ca femeia a refuzat sa mearga la spital de frica sa nu se imbolnaveasca de COVID-19.Femeia…

- Cel putin 13 persoane, dintre care un ofiter de politie, au murit in urma unui atac armat produs in provincia Nova Scotia din Canada, a anuntat postul de televiziune CBC, citat de Reuters.Atacatorul - Gabriel Wortman, in varsta de 51 de ani, este unul dintre morti, a anuntat CBC, citand mai…

- La Hunedoara a avut loc un scandal monstru intre cetațeni și polițiști. Totul a degenerat in momentul in care polițiștii au vrut sa ridice o serie de persoane care faceau scandal, iar oamenii au inceput sa arunce cu pietre in forțele de ordine.VIDEO - Bataie ca-n filme intre cetațeni și poliție:…