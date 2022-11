Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia e marea caștigatoare a Campionatului European de handbal feminin. Conduse tot meciul de Danemarca, norvegiencele au revenit in ultimele minute și s-au impus dramatic, scor 27-25, aparandu-și astfel trofeul cucerit in urma cu doi ani. Danezele, care invinsesera Norvegia și in faza grupelor,…

- Norvegia și Danemarca se intalnesc in finala Campionatului European de handbal feminin. Meciul se joaca de la ora 21:30, live pe GSP.ro și televizat pe TV Digi Sport 1 și Prima Sport 1. Norvegia - Danemarca, live de la 21:30 Norvegia, campionana europeana en-tire, incearca sa iși apere titlul in fața…

- Campionatul European de handbal feminin, EURO 2022, gazduit de Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru, și-a desemnat echipele care se vor bate pentru medalii, dupa disputarea semifinalelor de la Ljubljana, programate vineri, 18 noiembrie: Danemarca – Muntenegru 27-23 și Norvegia – Franța 28-20. In…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, miercuri, de reprezentativa Germaniei, scor 32-28 (16-14), in ultimul meci de la Campionatul European. Cristina Neagu a atins 300 de goluri marcate la Europene, o noua premiera in istoria handbalului continental din partea capitanului Romaniei.…

- Nationala de handbal feminin a Romaniei a fost invinsa, marti, de reprezentativa Muntenegrului, scor 35-34 (18-18), in al doilea meci din grupa principala II si rateaza orice sansa la semifinale. Cristina Neagu a marcat 9 goluri, pentru un total de 296 la Europene. Principalele marcatoare ale partidei…

- Educația media este legata de abilitatea gandirii critice, iar aceasta este construita de educație, reiese clar din studiul Institului pentru o Societate Deschisa, potrivit 24Chasa , citeaza de Rador. Rezistența la Fake News Bulgaria se afla pe ultimul loc printre statele membre ale Uniunii Europene…

- Sportiva constanteana Amalia Nita, originara din comuna Lumina, va boxa marti, 4 octombrie, pentru a si apara titlul de campioana europeana de junioare, cucerit anul trecut la Tbilisi, in Georgia.Editia 2022 a intrecerii continentale se disputa la Montesilvano, in Italia, iar Amalia Nita s a calificat…

- Oficiali din Polonia, Norvegia si Danemarca au participat marti la inaugurarea unui gazoduct strategic care le va permite polonezilor sa-si diminueze dependenta fata de gazul natural rusesc, transmite AFP.