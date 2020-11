Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul slovac a aprobat duminica planurile de implicare a pana la 8.000 de membri ai fortelor armate pentru a sprijini operatiunea de testare in masa a populatiei la infectia cu noul coronavirus, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Slovacia, tara cu 5,5 milioane de locuitori, vrea sa testeze…

- Un profesor de istorie-geografie a fost atacat și decapitat vineri dupa-amiaza in apropierea colegiului unde preda, din localitatea Conflans-Saint-Honorine din zona Parisului. Pare sa fi fost pedepsit “pentru ca a aratat elevilor caricaturile la adresa profetului Mahomet, la o lecție despre libertatea…

- Guvernul francez a anuntat miercuri prin decret stare de urgenta sanitara ce va fi instituita incepand de sambata, scrie Le Figaro.In Franta, starea de urgenta s-a incheiat la 10 iulie, iar incepand din 16 octombrie, de la miezul noptii, pe intreg teritoriul, este instituita din nou din cauza…

- Marcel Ciolacu s-a intalnit cu deputata Simona Bucura Oprescu si președintele Consiliului Județean Bitrița-Nasaud, Emil Radu Moldovan, membri PSD, ambii diagnosticati cu COVID-19. Guvernul modifica OUG privind zilele libere pentru parinți. Iata ce se schimba Deputata PSD de Arges, Simona Bucura…

- Franța a inregistrat 10.593 cazuri noi de COVID-19 in 24 de ore, stabilind un nou record in ceea ce privește bilanțul zilnic. In Hexagon, numarul total de infectari cu coronavirus a ajuns la 415.481, a anunțat, joi, Ministerul Sanatații, conform Reuters.Recordul anterior a fost de 10.561 și a fost inregistrat…

- "Am urmarit-o mai devreme pe doamna ministru Anisie care recomanda parintilor si copiilor sa aiba incredere. Ce incredere pot avea parintii si copiii cand se duc la scoala si mastile promise, materialele dezinfectante nu au fost furnizate de Guvern. Tabletele pentru desfasurarea scolii online…

- Ministerul Sanatatii din Franta a raportat joi seara aproape 10.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus, mai precis 9.843. Este cea mai mare crestere consemnata intr-un interval de 24 de ore de la debutul epidemiei, transmit dpa si AFP. Precedenta crestere record, de circa 7.500 de cazuri noi…

