Autoritatile norvegiene au anuntat azi ca au gasit un al doilea cadavru, iar operatiunile de salvare continua. Zece persoane, intre care doi copii, au fost date disparute miercuri, dupa o impresionanta alunecare de teren produsa intr-o localitate la nord-est de capitala Oslo, anunța agerpres . Echipele de salvare spera sa gaseasca supravietuitori in locuintele distruse de alunecarea de teren produsa in localitatea Ask, din municipalitatea Gjerdrum, un oras cu 5.000 de locuitori situat la nord-est de capitala norvegiana. „Vedem in alunecarea de teren o parte a unei cladiri (locuinta) care este…