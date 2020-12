Norvegia: 10 răniţi şi 21 de dispăruţi în urma unei alunecări de teren Zece persoane au fost ranite, dintre care una grav, si 21 raman date disparute dupa ce o alunecare de teren produsa in sudul Norvegiei a avariat peste 12 cladiri in primele orele ale zilei de miercuri, a informat politia locala, potrivit Reuters. Alunecarea de teren s-a produs intr-o zona rezidentiala din municipalitatea Gjerdrum, aflata la aproximativ 30 kilometri nord de capitala Oslo. In fotografiile realizate la fata locului se poate vedea un crater de dimensiuni mari, cu cladiri distruse la baza si altele ramase atarnand pe marginile sale. Circa 700 de persoane au fost pana in prezent evacuate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

