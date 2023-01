Stiri pe aceeasi tema

- La partida de campionat CSM-Știința Bacau- CSM Targoviște, programata duminica, 22 ianuarie, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, va fi comemorat antrenorul de al carui nume se leaga succesele celei mai performante echipe bacauane de dupa 1989 Primul meci fara Florin Grapa in Sala…

- Gruparea antrenata de Dan Banu, Vicențiu Dumitrescu și Crina Balțatu va incepe partea a doua a sezonului regulat duminica, de la ora 15.00 (TVR3), cu partida de la Pitești, contra lui FC Argeș Pentru prima oara fara Florin Grapa alaturi. Dar, in continuare, cu Florin Grapa in memorie. Și in suflete.…

- Tehnicianul in varsta de 67 de ani va completa staff-ul ce ii include pe Vicențiu Dumitrescu și Crina Balțatu. In vizor se afla și aducerea a doua jucatoare pentru intarirea lotului In primul sau an fara Florin Grapa, prim-divizionara de volei feminin CSM-Știința Bacau strange randurile. Mai mult, face…

- Echipa de volei feminin CSM- Știința Bacau iși reia astazi pregatirile in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”. Și o face in cel mai delicat moment al existenței sale, in condițiile in care finalul anului 2022 a fost marcat de trecerea in neființa a mentorului sau, profesorul Florin Grapa. Pe scurt,…

- Gruparea coordonata de Bogdan Milon venie dupa un 2022 in care a caștigat, in premiera, toate competițiile naționale la nivel de Seniori Secția de badminton a CS Știința Bacau iși face planurile pentru 2023. Și bilanțul pe 2022. „Suntem campionii Romaniei și vrem sa menținem ștacheta la același nivel.…

- Cadere de cortina peste sezonul competițional intern de karate SKDUN. Ultima intrecere din 2022 a avut loc la finalul saptamanii trecute, odata cu Naționalele SKDUN pe echipe, la care CS Știința Bacau a jucat, o data in plus, un rol de prim-plan. Gruparea antrenata de Adrian Loghin a inregistrat un…

- Invinsa in primele doua meciuri de campionat, CSM Știința Bacau pornește cu șansa a doua și azi, de la ora 16.00, in partida pe care o va susține in Sala Sporturilor „Narcisa Lecușanu”, impotriva Rapidului București Astazi, de la ora 16.00, CSM Știința Bacau primește vizita Rapidului București, in etapa…

- CSM-Știința Bacau a pierdut cu 3-0 (-23, -30, -23) primul meci de campionat disputat sambata, acasa, in compania Argeșului Miercuri, in Cupa Romaniei, partida dintre CSM-Știința Bacau și FC Argeș Pitești a durat doar patru minute. Dupa care, piteștencele s-au retras de pe teren, acuzand suprafața alunecoasa…