Normalizare Sudan/Israel: Generalul Al-Burhan respinge vreun "şantaj" american Sudanul nu a cedat unui "santaj" din partea Washingtonului acceptand normalizarea relatiilor sale cu Israelul, a afirmat luni presedintele Consiliului suveran de tranzitie sudanez, generalul Abdel Fattah al-Burhan, noteaza AFP. Anuntul facut vineri de presedintele american, Donald Trump, despre normalizarea relatiilor dintre Sudan si Israel a survenit dupa cel al apropiatei retrageri a Sudanului de pe lista "neagra" a statelor care sustin terorismul, pe care Khartoumul figura din 1993. Sudanul reclama de multa vreme scoaterea sa de pe aceasta lista, sinonima cu sanctiuni si blocarea investitiilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

