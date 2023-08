Stiri pe aceeasi tema

- In ultimele 24 de ore, factorii meteorologici au contribuit la acumularea poluanților in aer, cauza principala fiind lipsa precipitațiilor, influența sectorului cald in combinație cu vintul slab și prezența stratului de reținere. Concentratia maxima momentana a depasit norma sanitara in mun. Chișinau…

- In ultimele 24 de ore, mișcarea slaba a maselor de aer a dus la majorarea concentrațiilor factorilor daunatori in orașele Chișinau și Balți. Potrivit Agenției de Mediu, concentrația maxima momentana a depașit norma sanitara in municipiul Chișinau pentru dioxid de azot de 1,1-1,3 ori, in regiunea strazilor…

- In ultimele 24 de ore influența sectorului cald, vintul indeosebi slab, valorile relativ inalte ale temperaturii aerului, prezența stratului de reținere in orele nocturne și ale dimineții au contribuit la acumularea poluanților in aer, noteaza Noi.md. Concentratia maxima momentana a depasit norma sanitara…

- Ministerul Mediului anunța ca responsabilii au investigat cazul presupusei ingropari de pacura pe teritoriul S.A „Termoelectrica”. „In timpul verificarilor pe teren au fost prelevate probe de sol pentru a evalua gradul de poluare. Conform raportului de testare, s-a constatat ca nivelul de conținut al…

- In municipiile Chișinau și Balți aerul a depașit normele sanitare, susțin specialiștii din cadrul Agenției de Mediu. Influența frontului atmosferic, ploile și intensificarile vintului au contribuit la dispersia poluanților din aer. Depașiri ale normelor sanitare s-au atestat pentru perioade scurte de…

- Temperaturile ridicate din ultima vreme au marit nivelul de poluare a aerului. Acum in Balți și Chișinau gradul de poluare depașește de doua ori maximele admise. Potrivit Agenției de Mediu in ultimele 24 de ore mișcarea slaba a maselor de aer in direcția orizontala, iar in cursul nopții și in cea verticala,…

- Concentrația maxima de substanțe nocive in Chișinau a depașit norma sanitara, transmite Agenția de Mediu. "Concentrația maxima a depașit norma sanitara din Chișinau privind dioxidul de azot de pina la 1,4 ori. S-a constatat o creștere a concentrației de fenol de 1,1 ori și de formaldehida - de 1,8 ori",…

- Guvernul a aprobat, joi, un proiect de lege privind aplicarea unor tarife rutiere pe reteaua de drumuri nationale din Romania si care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2026 fiind aplicabil tuturor categoriilor de vehicule inmatriculate, cele pentru transportul de persoane, transportul de marfa cu masa…