Noile tehnologii implementate de STS pentru Serviciul de urgență 112 Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) implementeaza in prezent Tehnologia AML (Advanced Mobile Location) cu ajutorul careia informațiile de localizare din telefon sunt preluate, in mod automat, și sunt transmise catre Serviciul de urgenta 112. In acest moment, tehnologia este testata in zona București-Ilfov, urmand ca, in perioada urmatoare, sa fie operaționalizata la nivel național. Principalul avantaj al tehnologiei AML il constituie furnizarea unor informații de localizare cu o acuratețe ridicata, de ordinul metrilor/zecilor de metri. Pana la implementarea tehnologiei AML, dar și dupa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

