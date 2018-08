Noile surprize ale GUVERNULUI: Resorturi de lux pe Litoral și magistrala de metrou Bragadiru-Voluntari Guvernul a adoptat ieri o hotarare prin care se aproba 16 obiective de investiții strategice care urmeaza sa fie pregatite și atribuite in parteneriat public-privat, de catre Comisia Naționala de Strategie și Prognoza, intre care opt sunt noi proiecte, pe care le prezentam mai jos: Linia ferata de mare viteza București – Craiova/(Sofia) – Timișoara/(Belgrad) – Cluj/(Budapesta) Realizarea liniei ferate de mare viteza, in lungime de aproximativ 1.275 km, va asigura reducerea timpului de legatura dintre Capitala și principalele orașe de pe traseu și va crea posibilitatea realizarii unor conexiuni… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

