- Pentru a beneficia de pensia pentru limita de varsta, solicitantul trebuie sa atinga varsta standard de pensionare si sa contribuie la sistemul public de pensii o anumita perioada de timp.Incepand cu 1 iulie, varsta standard de pensionare pentru femei este de 59 de ani si va creste treptat pana la 63…

- Parlamentul respinge ordonanța prin care Guvernul a amanat dublarea alocației pentru copii. Parlamentul, prin votul final al Camerei Deputaților, a respins, miercuri, proiectul de ordonanța de urgența al Guvernului prin care dublarea alocațiilor pentru copii a fost amanata pana la 1 august, anunța Profit.ro…