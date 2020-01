Noile motociclete si mopede care vor fi omologate de la 1 ianuarie trebuie sa indeplineasca norma de poluare Euro 5

Stiri pe aceeasi tema

- Managementul companiei TAROM a semnat contractul de leasing pentru achizitia unui numar de noua avioane noi tip ATR 72-600, cu 72 de locuri, care vor fi folosite pentru zboruri regionale, interne si externe, si vor inlocui ATR-urile pe care compania le are in prezent in flota, a anuntat vineri Ministerul…

- Platforma de inchiriere a locuintelor in scop turistic Airbnb a obtinut joi o victorie importanta in fata hotelierilor francezi la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), dupa ce aceasta din urma a decis ca Airbnb nu poate fi reglementata ca o agentie imobiliara care isi vinde serviciile online,…

- Primariile pot depune cereri de finantare pentru statii de reincarcare pentru vehicule electrice in municipiile resedinte de judet pana la data de 31 martie a anului viitor, dupa ce Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit termenul initial care urma sa expire in 13 decembrie.…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a intervenit pe pietele valutare pentru a sustine cursul de schimb al leului dupa ce ingrijorarile cu privire la efectele cresterii cheltuielilor guvernamentale asupra inflatiei si bugetului au dus leul la un minim istoric, transmite Bloomberg. Potrivit unui…

- Comisia Europeana a decis sa trimita Danemarca in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru neindeplinirea obligatiilor care ii revin in temeiul legislatiei UE privind sistemele din domeniul calitatii produselor agricole si alimentare, informeaza un comunicat de presa al executivului comunitar.…

- Premierul Ludovic Orban s-a declarat, vineri, ingrijorat de cresterea constanta a monedei euro si devalorizarea leului, afirmand ca Executivul incearca o corelare a politicilor guvernamentale cu cele ale BNR, in asa fel incat astfel de efecte economice negative sa se reduca. "Cu siguranta…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a fost in octombrie de 0,7%, in scadere fata de 0,8% in septembrie, si de 1,1% in Uniunea Europeana, mai mica fata de luna precedenta, respectiv 1,2%, iar Romania, Ungaria si Slovacia au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele publicate…

- Presedintele american Donald Trump este asteptat sa anunte in aceasta saptamana ca intarzie cu alte sase luni decizia privind o eventuala impunere de taxe vamale pentru masinile importate din Uniunea Europeana, relateaza luni Politico, citand o persoana familiarizata cu dosarul, potrivit Reuters.…