- Premierul Florin Citu anunta ca noile masuri decise de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru limitarea raspandirii coronavirusului vor intra in vigoare de duminica, 28 martie. Intr-o postare pe internet, prim-ministrul precizeaza ca hotararea se va publica azi in Monitorul Oficial. Avand…

- Hotararea Guvernului privind noile masuri de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 a fost publicata vineri in Monitorul Oficial. Hotararea prevede reducerea intervalului orar in care este permisa circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei fara restrictii, in localitatile in care incidenta…

- Guvernul dorește sa faca o economie de aproape 9 miliarde de lei, adica echivalentul a 0,8% din PIB, din inghețarea punctului de pensie la 1.442 lei. De asemenea, neacordarea voucherelor de vacanța in anul 2021 determina o reducere a deficitului bugetar cu 1.653,5 milioane lei, respectiv 0,15% din PIB.…