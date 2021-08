Noile măsuri de relaxare, adoptate de Guvern, intră în vigoare de astăzi Noile masuri de relaxare, adoptate de Guvern, intra in vigoare de astazi. Astfel, in localitatile cu rata de infectare mai mica de 2 la mie se pot organiza spectacole cu 75 de mii de persoane, evenimente private cu 400 de participanti in interior, competitii sportive cu spectatori pana la 75 la suta din capacitatea tribunelor. Participantii trebuie sa fie vaccinati, testati sau sa fi trecut prin boala. La mitinguri si demonstratii pot participa cel mult 500 de persoane cu masca de protectie. Masca ramane obligatorie in spatile inschise sau deschise aglomerate. (Rador/ FOTO radioiasi.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

