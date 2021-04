Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Romaniei, Florin Cițu, se arata incantat de faptul ca rata de incidența in Capitala a scazut sub 3,5. El ii indeamna pe bucureșteni sa respecte in continuare masurile de prevenție, astfel incat restricțiile sa fie ridicate in totalitate. „O veste foarte buna! Astazi rata de…

- Rata de infectare cu noul coronavirus in Bucuresti a scazut sub 3,5 la mia de locuitori, iar prefectul Capitalei Alin Stoica anunta ca va convoca sedinta pentru ridicarea restrictiilor. Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a declarat la Digi24 ca, dupa ce DSP a anuntat o rata de infectare de…

- O parte dintre restrictiile de circulatie impuse in urma cu aproape doua luni in Capitala vor fi ridicate, dupa ce rata de incidenta a infectarilor cu Sars-Cov-2 a scazut luni sub 3,5 la mia de locuitori. Potrivit DSP București, rata de incidența in Capitala a scazut la 3,46 la mia de locuitori. Prefectul…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat ca, potrivit datelor centralizate duminica, indicele de infectare la nivelul municipiului Bucuresti este de 3,68 de cazuri la o mie de locuitori, el considerand ca este „foarte posibil” ca indicele de infectare sa scada sub 3,5 la mie zilele urmatoare, „poate…

- Este a șaptea zi in care sunt proteste in București. Oamenii au ieșit in strada, nemulțumiți de masurile restrictive luate de autoritați pentru a impiedica raspandirea virusului. Raed Arafat a anunțat ca in Capitala este interzisa circulația dupa ora 20:00, in zilele de vineri, sambata și duminica,…

- Incepand din aceasta noapte vor intra in vigoare noile restricții pentru Capitala. Magazinele inchise de la ora 18:00, circulația interzisa dupa ora 20:00, și alte masuri au fost luate ieri de CMBSU. In aceeași hotarare exista și anumite excepții. CMBSU anunța excepțiile de la noile restricții impuse…

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența va fi convocat vineri dimineața, iar noile restricții care țin de București vor intra in vigoare de vineri seara, a anunțat prefectul Alin Stoica, joi seara. Restricțiile vizeaza reducerea programului agenților economici, scurtarea timpului pana la care…

- Expertii din sanatate au o lista de masuri care ar putea fi luate in Capitala si care vor fi discutate maine. Astfel, DSP cere magazinelor sa asigure clientilor patru metri patrati de spatiu in jur, ceea ce inseamna mai putini clienti in magazine.