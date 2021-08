Noile concurente de a Bravo, ai stil. Unele vin de la Pro TV si Antena 1.

Stiri pe aceeasi tema

- Olga Verbițchi e una dintre cele noua concurente de la „Bravo, ai stil! Celebrities”, sezonul 7 . Tanara a caștigat „X Factor”, sezonul 6 la Antena 1, iar din toamna va aparea la Kanal D. Olga Verbițchi este o tanara cantareața, care la doar 20 de ani se bucura deja de recunoașterea unui public larg,…

- ‘Bravo, ai stil! Celebrities’ revine! Mai multe vedete au acceptat provocarea de a intra in show-ul destinat stilului vestimentar din Romania. Nu mulți se așteptau ca pe lista sa se afle o fosta vedeta Antena 1. Ce fosta vedeta de la Antena 1 o sa apara la Kanal D. Surpriza imensa Fanii au fost surprinși…

- Noutați despre noul sezon „Bravo, ai stil! Celebrities”. Ce vom vedea din toamna la Kanal D „Bravo, ai stil! Celebrities” se pregatește sa aduca in lumina reflectoarelor o noua generație de concurente, cunoscute deja publicului din Romania. Super show-ul de stil de la Kanal D revine pe micile ecrane…

- Anda Adam și Nicoleta Nuca au acceptat provocarea noului sezon “Bravo, ai stil! Celebrities”, show-ul care va incepe in toamna, la Kanal D. Indragite de fani pentru performanța lor artistica, cele doua artiste sunt gata sa porneasca in calatoria care le va transforma din celebritați, in adevarate repere…

- La ce emisiune de la Antena 1 va aparea Iulia Albu, dupa ce a plecat de la Pro TV Iulia Albu a renunțat la colaborarea cu Pro TV și s-a mutat la postul concurent, Antena 1. Nu va avea o rubrica de fashion, așa cum ne-a obișnuit pana acum. Va fi jurat in cadrul emisiunii „Splash! Vedete la apa”, alaturi…

- Jean Claude Van Damme a venit in Romania marți, 20 iulie, iar a doua zi de dimineața a fost protagonist intr-un live pe Facebook, din mașina unui tanar care s-a laudat ca-l plimba pe celebrul actor.Van Damme, care are 60 de ani, a sosit la București marți și a mers intr-un restaurant exclusivist, scrie…

- Narcisa Birjaru, prima femeie care a caștigat Chefi la cuțite Fanii emisiunii Chefi la Cuțite de la Antena 1 au urmarit aseara, cu sufletul la gura, finala sezonului cu numarul 9. A fost o finala plina de emoții și premiere. Mai intai, este pentru prima oara dupa multe sezoane cand in finala a intrat…

- Whats Up a plecat pentru o perioada de timp din Romania. Cantarețul a trecut viața profesionala pe locul doi și timp de cateva zile sau saptamani se concentreaza asupra starii sale de sanatate. Artistul in varsta de 32 de ani s-a pozat in dimineața zilei de 29 mai pe aeroportul din București. Avea alaturi…