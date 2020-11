Stiri pe aceeasi tema

- Noi tensiuni au aparut intre PNL si USR PLUS, la nivelul judetului Timis, negocierile dintre cele doua formatiuni fiind pentru a doua oara in impas, dupa ce primarul Timisoarei, Dominic Fritz a convocat pentru luni, Consiliul Local, iar pe ordinea de zi se afla alegerea viceprimarilor. Alin Nica,…

- Noi tensiuni au aparut intre PNL si USR PLUS, la nivelul judetului Timis, negocierile dintre cele doua formatiuni fiind pentru a doua oara in impas, dupa ce primarul Timisoarei, Dominic Fritz a convocat pentru luni, Consiliul Local, iar pe ordinea de zi se afla alegerea viceprimarilor.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, vineri, la investirea in functie, ca preia acest mandat in zilele cele mai grele de la inceputul pandemiei, cu increderea ca suntem cu totii constienti ca, pentru a rupe valul infectiilor, „nu avem decat optiuni dureroase”, transmite Agerpres.…

- "Am avut mai multe conversații cu Alin Nica in ultimele zile. Am decis impreuna sa prelungim perioada de negociere in speranța ca vom ajunge la o ințelegere intre PNL și USR PLUS despre majoritați stabile și asumate atat in Consiliul Județean cat și in Consiliul Local. Suntem conștienți de responsabilitatea…

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, dupa ce joi au esuat negocierile cu PNL Timis pentru guvernarea locala, ca este dispus sa faca o alianta chiar si cu PSD sau Pro Romania, pentru majoritate in Consiliul Local Timisoara.Citește și: Calin Popescu Tariceanu: Efectul…

- Primarul ales al municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, dupa ce joi au esuat negocierile cu PNL Timis pentru guvernarea locala, ca este dispus sa faca o alianta chiar si cu PSD sau Pro Romania, pentru majoritate in Consiliul Local Timisoara.

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, este indignat de atitudinea liberalilor timișeni, care a dus la eșecul negocierilor privind alianța pentru guvernarea locala din urmatorii patru ani. Fritz spune ca doar cu cinci minute inainte de semnarea acordului și conferința de presa programata, Alin…

- Primarul ales al Timișoarei, Dominic Fritz, este indignat de atitudinea liberalilor timișeni, care a dus la eșecul negocierilor privind alianța pentru guvernarea locala din urmatorii patru ani. Fritz spune ca doar cu cinci minute inainte de semnarea acordului și conferința de presa programata, Alin…