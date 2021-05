Noi suntem Arthur Ecourile uciderii marelui urs din Carpați inca nu s-au stins, ba chiar s-a reușit ca știrea sa faca inconjurul lumii, iar prințul amator de trofee a fost pus la zid de milioane de oameni. In Romania, mai cu seama in localitatea Ojdula, din județul Covasna, parerile sunt imparțite in privința grozaviei care s-a produs. Unii localnici spun ca un urs mai puțin e un motiv in plus de siguranța pentru ei, alții spun, cu jumatate de gura, ca impușcarea ursului Arthur este o mare nenorocire pentru Romania. In tot acest timp, prințul venit sa se distreze pe seama ursului simbolic… editorialromeo crismaruarthur Citeste articolul mai departe pe jurnalmehedinti.ro…

Sursa articol si foto: jurnalmehedinti.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cazul ursului Arthur, considerat unul dintre cei mai mari urși din Europa, vanat luna trecuta de un prinț austriac intr-o arie naturala protejata din localitatea Ojdula, a revoltat opinia publica. DECLARAȚIE „Omorarea ursului Arthur reclama demiterea minsitrului Barna Tanczos și tragerea la raspundere…

- Uciderea ursului Arthur ramane subiectul principal de discuție in Romania ultimelor zile. Nici nu e de mirare, de vreme ce ies la iveala tot felul de informații. Cea mai recenta ar avea legatura cu ministrul Mediului. Mai exact cu un presupus unchi al sau, Marcos Barna, șeful Asociației de Vanatoare…

- Ministrul Tanczos Barna susține ca a oprit orice varianta de aducere a unor persoane straine care sa impuște animalele care fac victime și pagube. Incepand de acum, doar personalul tehnic al asociațiilor care se ocupa de fondurile de vanatoare poate ucide urșii, iar valabilitatea derogarii este acum…

- „Trofeul este in tara. Blana si craniul, asta inseamna trofeu, din cate am inteles. Nu, nu pleaca nici intr-un fel din tara. Nu va pleca, nu exista asa ceva. Nu poate pleca. Nu stiu de ce a dat banii (printul - n.r.). Blana si craniul sunt in judetul Covasna, la acea asociatie de vanatoare. Nu poate…

- „Prinț din Liechtenstein acuzat ca a impușcat cel mai mare urs din Romania”, este titlul folosit de junaliștii britanici de la The Guardian, care au prezentat cazul ursului Arthur ucis intr-o zona protejata din Carpați. Grupurile ecologiste Agent Green din Romania și ONG-ul austriac VGT l-au acuzat…

- Intr-o conferința de presa de miercuri seara, ministrul Mediului Tanczos Barna a anunțat ca sunt deja in curs doua anchete pentru a stabili daca a fost respectata legea in cazul partidei de vanatoare la care a participat, in martie, prințul austriac Emanuel von Liechtestein, care a impușcat, din greșeala,…

- Florin Cițu a declarat la finalul ședinței de guvern referitor la impușcarea ursului Arthur, despre care asociațiile de mediu spun ca era cel mai mare urs din Romania, ca așteapta rezultatele anchetei in curs. Cițu, despre urs: Se pare ca nu era cel mai mare urs „Am avut o discuție cu domnul ministru,…

- Ursul uriaș Arthur a fost impușcat de un prinț austriac la Ojdula, județul Covasna, intr-o arie naturala protejata, semnaleaza ONG-ul Agent Green intr-un comunicat postat pe site-ul oficial. Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein ar fi venit in Romania in luna martie, și, contra unei taxe…