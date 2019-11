Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele cu probleme de sanatate cronice, cum ar fi artrita, sunt mai predispuși sa simta durerea cand vremea este rece și umeda, sugereaza un studiu. Se știe ca frigul inrautațește durerea, dar exista de fapt puține cercetari asupra efectelor vremii. Studiul oamenilor de știința de la Universitatea…

- Deputații au dezbatut concluziile summit-ului UE din 17-18 octombrie, in ședința plenara din aceasta dimineața, alaturi de președinții Juncker și Tusk. In timpul discursului sau introductiv, ultimul in calitatea sa de președinte al Consiliului European, Donald Tusk a condamnat acțiunea militara unilaterala…

- Cinci oameni au fost injunghiați de un individ inarmat cu un cuțit, in timp ce se aflau la cumparaturi intr-un centru comercial din orașul Manchester din Marea Britanie. Persoanele ranite au fost transportate de urgența la spital. Intre timp, polițiștii au arestat un barbat suspectat de comiterea agresiunii,…

- Cinci oameni au fost injunghiați de un individ inarmat cu un cuțit, in timp ce se aflau la cumparaturi intr-un centru comercial din orașul Manchester din Marea Britanie. Persoanele ranite au fost transportate de urgența la spital.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, incepand cu dimineata zilei de luni, pilotii British Airways (BA), constituiti in Uniunea Pilotilor (BALPA), au inceput o greva…

- Atenționare de calatorie in Marea Britanie. Mai multe zboruri Londra-București, afectate de greva de la British Airways Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, incepand…

- Vicepresedintele american Mike Pence s-a folosit de vizita intreprinsa marti in Irlanda pentru a cere Uniunii Europene sa negocieze 'cu buna-credinta' cu prim-ministrul britanic Boris Johnson pentru un acord de Brexit care sa respecte suveranitatea Regatului Unit, transmite Reuters. 'Statele…

- In așteptarea unei ieșiri din Uniunea Europeana fara acord, britanicii au inceput sa-și faca stocuri de produse alimentare, bauturi si medicamente in valoare de circa 4 miliarde de lire, scrie The Guardian. O persoana din cinci a cheltuit in medie 380 de lire suplimentar (408 euro) pentru a-si face…