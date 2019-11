Stiri pe aceeasi tema

- In data de 12.11.2019, a fost semnat Contractul de finanțare nerambursabila pentru proiectul ”Stații de incarcare pentru vehicule electrice in municipiul Pitești”. Finanțarea este acordata de Administrația Fondului pentru Mediu in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera…

- Proiectul are valoarea totala de aproape 1,4 milioane lei din care finantarea nerambursabila este de aproape 1,1 milioane lei, se arata intr-un comunicat de presa remis, Agerpres, de municipalitatea pietreana. ''Acest proiect este cuprins in Planul de imbunatatire a eficientei energetice in…

- Oradea, unul dintre orașele cu cea mai rapida dezvoltare la nivel național, nu neglijeaza nici infrastructura necesara mașinilor cu emisii zero. Primarul Ilie Bolojan a transmis ca, in curand, orașul pe care il conduce va inființa 16 stații noi de incarcare pentru vehiculele electrice. "Am semnat la…

- Comitetul de Avizare al Administratiei Fondului pentru Mediu a avizat proiectul depus de Primaria Ramnicu Valcea pentru instalarea in oras a 7 statii de incarcare a vehiculelor electrice. Dosarul de finantare pentru acest proiect a fost depus de Primaria Municipiului Ramnicu Valcea in luna decembrie…

- Municipiul Pitești va avea 10 stații noi de reincarcare pentru vehicule electrice, ce vor fi instalate in str. Costache Negri, nr. 30 (Parcare Bowling). Comitetul de Avizare al Administrației Fondului pentru Mediu a aprobat dosarul de finanțare depus de catre Municipiul Pitești in cadrul Programului…

- Primarul Municipiului Zalau, Ionel Ciunt, a semnat marți, la sediul Administrației Fondului de Mediu din București, contractul de finanțare pentru stațiile de reincarcare pentru vehicule electrice din municipiul Zalau, cu o valoare de 702.943 de lei, suma care reprezinta 90 la suta din valoarea cheltuielilor…

- Unitatile administrativ-teritoriale din resedinte de judet si municipiul Bucuresti pot depune pana la 13 decembrie cererile de finantare pentru statii de reincarcare a masinilor electrice, a informat Administratia Fondului pentru Mediu.

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a prelungit pana la data de 13 decembrie sesiunea de depunere a dosarelor de finantare in cadrul ”Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant…