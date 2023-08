Stiri pe aceeasi tema

- Șefii Poliției au facut noi schimbari in Poliția Constanța, dupa ce, cu trei zile in urma, 4 ofițeri au fost eliberați din funcție, iar 3 sunt investigați de procurorii militari in legatura cu modul in care au acționat in cazul tragediei, provocata de Vlad Pascu, drogat la volan. Astfel, Serviciul Poliției…

- Decanul Facultații de Administrarea Afacerilor din cadrul ASE, Tanase Stamule (PNL), a explicat, vineri seara, cum ar putea fi facute, din punct de vedere legal, schimbarile cerute de opinia publica la varful Poliției Romane, dupa tragedia de la 2 Mai, unde doi studenți au fost uciși de Vlad Pascu,…

- Primarul comunei Limanu, localitatea care are in componența satele Vama Veche și 2 Mai, unde a avut loc accidentul produs tanarul drogat, in care doi studenți au murit, iar trei au fost raniți grav, este vizat de o ancheta a DNA. Pe 9 mai, procurorii DNA au descins la Primaria Limanu, solicitand mai…

- Noi imagini in care apare tanarul Vlad Pascu promovand consumul de droguri, dar și de pastile deosebit de periculoase: xanax, oxicodona, au fost postate marți pe rețelele de socializare. Imaginile dovedesc dependența de droguri a celui care a ucis sambata dimineața 2 tineri in stațiunea 2 Mai. Autorul…

- Ancheta la Poliția Constanța, dupa ce s-a aflat ca oamenii legii l-au oprit pe Vlad Pascu de doua ori inainte ca tanarul drogat sa provoace tragedia de la 2 Mai. In plus, la pensiunea la care a stat tanarul drogat au fost gasiți și alți tineri, consumatori de droguri. Conducerea MAI și a Poliției va…

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care a provocat tragedia de la 2 Mai a fost oprit de polițiștii din Vama Veche de doua ori inainte de a produce accidentul in care i-a omorat pe cei doi tineri. Chiar daca au descoperit droguri in mașina sa, polițiștii l-au dus la sediu dar nu l-au testat, […] The post…

- Vlad Pascu, tanarul acuzat ca a ucis alți doi tineri la 2 Mai, in timp ce conducea drogat, a fost „iertat” anul trecut de procurorii DIICOT, dupa ce poliția l-a prins cu o cantitate mica de canabis. Mai mult, tatal sau l-ar fi dus, conform unor surse judiciare citate de presa, in Olanda, la un […] The…

- Vlad Pascu este șoferul ucigaș din stațiune 2 Mai. El locuiește in București, acolo unde parinții sai sunt implicați in afaceri imobiliare. Tanarul beizadea de 19 ani a intrat cu mașina intr-un grup de 8 pietoni in dimineața zilei de sambata, 19 august, dupa ce s-a urcat drogat la volan. Doi tineri…