Noi RESTRICȚII la nivel NAȚIONAL! S-a anunțat chiar acum Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat, marți, la Antena 3, ca „vor fi impuse, printr-un act legislativ de nivel național, unele masuri noi suplimentare, care vor intari masurile existente, fara sa ajungem la carantina ". „Nici carantina de weekend, nici carantina generalizata", a adaugat edilul. „S-a susținut nevoia vaccinarii accelerate. Premierul chiar a avansat un scenariu optimist, ca la sfarșitul lunii aprilie sa ajungem la 100 de mii de persoane care sa se vaccineze pe zi. Ceea ce ne-ar ajuta foarte mult sa depașim aceasta perioada complicata și grea. S-au subliniat masurile…

Sursa articol si foto: money.ro

