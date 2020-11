Stiri pe aceeasi tema

- Giuseppe Conte, premierul Italiei, a anuntat luni in Camera Deputatilor de la Roma ca guvernul va interzice circulatia pe timpul noptii, pentru a limita raspandirea coronavirusului, informeaza DPA, citata de Agerpres.Guvernul de la Roma a mai anunțat și alte masuri cu același scop. Printre acestea figureaza…

- Giuseppe Conte, premierul Italiei, a anuntat ca guvernul va interzice circulatia pe timpul noptii, pentru a limita raspandirea coronavirusului, informeaza dpa. De asemenea, alte masuri de restrictie anuntate sunt inchiderea muzeelor, inchiderea mallurilor in weekend si introducerea invatamantului…

- Ministrul italian al sanatatii a declarat duminica aceasta ca noile date privind contaminarile cu noul tip de coronavirus sunt „ingrozitoare” si ca Italia are la dispozitie doar doua zile pentru a aproba restrictii mai severe menite sa opreasca raspandirea virusului. Duminica, Italia a inregistrat aproape…

- Germania a inregistrat un nou record de cazuri de infectari cu coronavirus, asta in ciuda carantinei parțiale care a fost instituita recent. Potrivit Institutului Robert Koch, in ziua in care autoritațile au anunțat masuri de carantina parțiala pe tot teritoriul țarii au fost inregistrate 16.774 de…

- Premierul grec, Kyriakos Mitsotakis, a anunțat, joi, noi masuri de limitare a raspandirii coronavirusului, avand in vedere creșterea numarului de cazuri din ultimele zile, scrie ekathimerini.comIn Grecia, miercuri, au fost raportate 865 de noi cazuri de coronavirus, iar de la inceputul pandemiei la…

- Inca o țara europeana va impune masuri mai restrictive și va institui carantina parțiala ca masura pentru combaterea epidemiei de coronavirus. Guvernul ceh a anunțat miercuri ca va impune carantina parțiala. Deplasarile persoanelor vor fi restricționate, iar activitatea magazinelor și anumite servicii…

- In ciuda faptului ca incepand cu 1 septembrie a.c. și-a inchis granițele pentru straini, Ungaria a raportat duminica un record de 1 070 de noi cazuri de imbolnaviri cu coronavirus. Conform DPA și Agerpres, numarul total de infectari de la inceputul pandemiei a ajuns in Ungaria la 17.990. In ultimele…

- Acesta este cel mai mare numar de infectari raportate intr-o singura zi in Israel de la debutul pandemiei de COVID-19. Precedentul record data din 2 septembrie si era de 3.173 de cazuri. Potrivit DPA, disensiunile politice impiedica realizarea unei lupte eficiente impotriva epidemiei de coronavirus…