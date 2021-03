Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, a cerut, luni seara, administratiei timisorene sa vina cu un plan de actiune prin care sa se reduca perioada carantinarii si a efectelor negative ale acesteia asupra sectorului social, economic si educational. Liberalul l-a atacat pe primarul…

- Timișoara și patru dintre localitațile periurbane – Moșnița Noua, Ghiroda, Giroc și Dumbravița – intra in carantina de la miezul nopții , din 8 martie pana in 22 martie, tot la miezul nopții, conform ordinului semnat de șeful Raed Arafat, șeful DSU. Oamenii vor putea ieși din case doar cu declarație…

- Președintele Consiliului Județean Timiș și liderul PNL Timiș, Alin Nica, contesta, in continuare, hotararea CJSU Timiș de carantinare a Timișoarei și celor patru localitați limitrofe, chiar daca decizia a fost considerata ca fiind soluția corecta de Raed Arafat, șeful DSU, și specialiști. ”Am propus…

- Presedintele Consiliului Judetean Timis, Alin Nica, a declarat ca nu este de acord cu carantinarea municipiului Timisoara si a zonei periurbane, el solicitand ”cifrele, datele si previziunile pe baza carora se incearca instituirea carantinei”. Nica a solicitat ca, in cazul in care primarul Dominic…

- Cam in același moment in care primarul Timișoarei, Dominic Fritz, lansa ideea necesitații carantinarii intregului județ, colegul sau de coaliție și deplasari fructuoase la București, Alin Nica, liderul Consiliului Județean Timiș și al filialei locale a PNL, anunța ca nici nu ia in seama o asemenea masura.…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, s-au intalnit la sediul MAI pentru a discuta despre problema imigranților care parasesc centrele de cazare din Romania și revin in Timișoara, pentru a trece frontiera de Vest. Bode a precizat ca va propune o formula legislativa…

- Imediat ce ajutorul oferit de Guvernul Romaniei din fondul de rezerva pentru a ajuta societatea Colterm sa treaca iarna a devenit oficial, atat primarul Timișoarei, Dominic Fritz, cat și președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, au anunțat public, pe Facebook, acest lucru, dar nu au uitat…

- Fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, a replicat din nou, dupa ce actualul edil, Dominic Fritz, a anuntat ca municipalitatea are datorii de 76 de milioane de lei. In stilu-i deja caracteristic, Robu a trecut la jigniri si atacuri la persoana, adaugand ca aceasta datorie e un fas. Datorii de 76…