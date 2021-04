Noi reguli privind cultele, în ordinul ministrului Sănătăţii Ministerul Sanatatii anunta schimbari cu privire la conditiile de inmormantare a persoanelor care au decedat din caza noului coronoavirus. Sunt modificate si regulile de acces in spital pentru preoti sau pentru rudele bolnavilor de COVID. Noile prevederi au fost discutate astazi cu reprezentantii cultelor si vor fi cuprinse intr-un ordin de ministru. Ministrul sanatatii, Vlad Voiculescu, a precizat ca documentul este in lucru si ca cel tarziu maine va fi semnat. „Vorbim despre masuri de protectie, vorbim despre accesul preotului in spital, respectiv al pastorului in spital la pacientii care au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

