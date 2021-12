Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a decis instituirea de noi masuri pentru perioada sarbatorilor de iarna, in contextul raspandirii noii variante OMICRON de coronavirus. Noile masuri vor fi aplicate in perioada in perioada 10.12.2021 ora 00:00 –08.01.2022 ora 24:00, pentru persoanele…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 6 decembrie 2021, Hotararea numarul 111 pentru stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania valabile in perioada 10.12.2021 ora 00:00 - 08.01.2022 ora 24:00

- Masuri de CARANTINA pentru cei care se intorc in țara in perioada sarbatorilor, stabilite de CNSU Masuri de CARANTINA pentru cei care se intorc in țara in perioada sarbatorilor, stabilite de CNSU Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 6 decembrie 2021, Hotararea…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat in sedinta de astazi, 6 decembrie 2021, Hotararea numarul 111 pentru stabilirea regulilor de aplicare a masurii carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania valabile in perioada 10.12.2021 ora 00:00 08.01.2022 ora 24:00. Se instituie masura…

- CNSU a adoptat astazi, 25 octombrie 2021, noi exceptii de la prezentarea certificatului verde in Romania. „Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat in ședința de astazi, 25 octombrie 2021, Hotararea numarul 94 privind stabilirea unor masuri suplimentare necesar a fi aplicate pe durata…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat Hotararea numarul 91 privind stabilirea unor masuri suplimentare in scopul gestionarii riscului de sanatatea publica cauzat de numarul mare de infectari cu virusul SARS-CoV-2. Astfel, noua hotarare prevede ca: Art. 1: (1) Se propune interzicerea…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat ieri, 5 octombrie 2021, Hotararea nr. 78 privind solicitarea de asistența internaționala pentru asigurarea produselor de stricta necesitate in tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID -19. CNSU a cerut ajutor in lupta cu pandemia…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea nr. 77 privind actualizarea listei țarilor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, Romania, Bulgaria si Moldova au intrat in ZONA ROSIE.