Noi reguli pentru desfășurarea nunților, botezurilor și a evenimentelor private din 1 septembrie Guvernul a adoptat reguli pentru organizarea evenimentelor private. Potrivit noilor regelementari, crește numarul persoanelor care pot participa la evenimentele private organizate in interior la maximum 50 de persoane, iar la cele organizate in exterior cel mult 100 de persoane. Citește și: Cand nu se fac nunți in 2020 Cele mai importante aspecte legate de recomandarile transmise de Comitetul Național pentru Situații de Urgența prin Hotararea numarul 43 sunt legate de: permiterea reluarii activitații restaurantelor și cafenelelor aflate in interiorul unor cladiri, cu respectarea normelor de protecție… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

