- Documentul de 81 de pagini, publicat prima oara de Politico, afirma ca ”supravegherea nediscriminatorie a persoanelor ar trebui sa fie interzica atunci cand este aplicata intr-o maniera generalizata, tuturor persoanelor, fara diferentiere”. Metodele de supraveghere pot include monitorizarea si urmarirea…

- Comisia Europeana a aprobat marti un plan al autoritatilor franceze de a injecta pana la patru miliarde de euro pentru a recapitaliza compania aeriana Air France, iar in contrapartida Air France va ceda catre alte companii aeriene rivale 18 sloturi pe zi pe Aeroportul Paris Orly, informeaza Reuters.…

- Noile reguli de intrare in țara au luat prin surprindere romanii la granița: De teama carantinei unii au facut cale intoarsa Noile reguli de intrare in Romania pentru cei care se intorc din țari cu risc epidemiologic ridicat au luat prin surprindere mai mulți romani, la granița. Mulți dintre ei nu știau…

- Comisia Europeana propune noi masuri pentru calatoriile in UE, dar nu este de acord cu propunerea cancelarului german, Angela Merkel, de a le interzice. Executivul european precizeaza ca "este necesar sa se descurajeze puternic calatoriile neesențiale dar, totodata, sa se evite inchiderea frontierelor…

- Apar din ce in ce mai multe ingrijorari legate de materialele de pe internet care infațișeaza abuzuri asupra minorilor. Din acest motiv autoritațile europene iau in calcul sa monitorizeze aplicațiile de dating de tipul Tinder și aplicațiile de videoconferințe precum este Zoom. Aceste tipuri de aplicații…